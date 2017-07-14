В Кузбассе приставы застали должника при попытке спрятаться в шкаф

КЕМЕРОВО, 14 июл — РИА Новости. Шум выдал жителя кузбасского города Мыски, прятавшегося от судебных приставов в шкафу в квартире друга, сотрудники ведомства нашли его и привлекли к ответственности за воспрепятствование их деятельности, сообщили РИА Новости в областном управлении ФССП.
"После многочисленных попыток найти алиментщика, сотрудники снова приехали в квартиру друга должника. И в этот раз он начал говорить, что не знает ничего о местонахождении разыскиваемого, но приставы услышали, как из квартиры доносится странный шум. Вопреки наигранному недоумению хозяина квартиры сотрудники службы зашли внутрь. Оказалось, что алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу", — рассказали в управлении.
"Хозяину квартиры дали устное предупреждение, а мужчина, который прятался в шкафу, получил административный штраф за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов", — добавили в ведомстве.