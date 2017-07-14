В Кузбассе приставы застали должника при попытке спрятаться в шкаф

КЕМЕРОВО, 14 июл — РИА Новости. Шум выдал жителя кузбасского города Мыски, прятавшегося от судебных приставов в шкафу в квартире друга, сотрудники ведомства нашли его и привлекли к ответственности за воспрепятствование их деятельности, сообщили РИА Новости в областном управлении ФССП.

По данным ведомства, мужчина за три года накопил долг по алиментам более 300 тысяч рублей. Все это время своего ребенка он не навещал, от судебных приставов скрывался. Алиментщика объявили в розыск, позже стало известно его фактическое место проживания. Когда судебные приставы-исполнители приезжали по этому адресу, дверь открывал друг должника и говорил, что не знает, где тот скрывается.

"После многочисленных попыток найти алиментщика, сотрудники снова приехали в квартиру друга должника. И в этот раз он начал говорить, что не знает ничего о местонахождении разыскиваемого, но приставы услышали, как из квартиры доносится странный шум. Вопреки наигранному недоумению хозяина квартиры сотрудники службы зашли внутрь. Оказалось, что алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу", — рассказали в управлении.

Как уточнили в УФССП, когда должника нашли, он не стал сопротивляться и покорно поехал в отдел службы. За неуплату алиментов суд назначил ему 30 часов исправительных работ.

"Хозяину квартиры дали устное предупреждение, а мужчина, который прятался в шкафу, получил административный штраф за воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов", — добавили в ведомстве.