Волонтеры возобновили поиски пропавшей в ЕАО девочки

ХАБАРОВСК, 14 июл — РИА Новости. Волонтеры Хабаровского края и Еврейской автономной области в пятницу возобновили поиски трехлетней девочки, пропавшей месяц назад в поселке Соцгородок в ЕАО, сообщил РИА Новости руководитель отряда Хабаровской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций "Амур-поиск" Сергей Савельев.

По данным полиции, девочка 2014 года рождения ушла из дома вечером 13 июня. По факту исчезновения ребенка региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Создан оперативный штаб по розыску ребенка, к поискам привлекались силы МЧС, кинологи, полиция, волонтеры, местные жители, военнослужащие погранвойск. Установлено, что ребенок жил в неблагополучной неполной семье, где росли еще трое малолетних детей. В начале недели волонтеры временно приостановили масштабные поиски ребенка.

"С пятницы поиски возобновляются по просьбе Следственного комитета. Сейчас в Соцгородке находятся представители отрядов "Восток" и "Амур-поиск", — сказал Савельев.

Ранее сообщалось, что за месяц поисков была обследована территория в радиусе 20 км вокруг Соцгородка. Следствие отрабатывает несколько версий исчезновения ребенка, в том числе убийство, несчастный случай и похищение. Поиски и опрос местных жителей ведутся не только в Соцгородке, но и соседних поселках.