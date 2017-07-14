Водителя "КамАЗа" будут судить в Кемерово за ДТП с пятью погибшими

КЕМЕРОВО, 14 июл — РИА Новости. Первый заместитель прокурора Кемеровской области Владимир Сыроватко направил в суд уголовное дело о ДТП с участием "КамАЗа" и "Жигулей", унесшем пять жизней, сообщили РИА Новости в пятницу в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, в марте водитель "КамАЗа", съезжая с дороги по улице Пригородной в Кемерово, поворачивая налево, не уступил дорогу движущемуся навстречу автомобилю "ВАЗ-2112" и совершил с ним столкновение. Погибли двое мужчин, женщина и две девочки – 4 лет и 5 месяцев от роду.

"Легковой автомобиль врезался в колесо "КамАЗа", в результате погибли водитель и четверо пассажиров "ВАЗа", 9-летней девочке причинен тяжкий вред здоровью. Водителю "КамАЗа" предъявлено обвинение по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", — сказали в прокуратуре.

Как сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области, в результате ДТП погибли 35-летний водитель легкового автомобиля, 29-летний мужчина, 24-летняя женщина и двое детей (девочки 5 месяцев и 4 лет). Все они проживали в городе Топки.

"В ходе следствия установлено, что водитель грузовика при повороте налево на второстепенную дорогу не предоставил преимущество движения встречному легковому автомобилю, выехал на полосу встречного движения, где и произошло ДТП", — уточнили в ГУМВД.

Дело направлено в Заводский районный суд Кемерово для рассмотрения по существу. Максимальные санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы.