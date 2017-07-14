Жителя Благовещенска осудили на три года за откушенный нос

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл — РИА Новости. Суд приговорил жителя Благовещенска к трем годам исправительной колонии общего режима за то, что он во время драки откусил противнику кончик носа, сообщает прокуратура Амурской области.
"В ходе возникшего конфликта с ранее незнакомым мужчиной, отдыхавшим в данном заведении, на почве личных неприязненных отношений к последнему, нанес ему кулаками обеих рук не менее двух ударов в область лица, после чего сел сверху на лежащего на земле молодого парня, наклонился и со значительной силой укусил его зубами за кончик носа, чем причинил ему, согласно заключению эксперта, травматическую ампутацию кончика носа и левого крыла носа, которая является стойкой и неизгладимой в течении всей последующей жизни", — сообщает прокуратура.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица). Суд при назначении наказания учел, что 28-летний осужденный признал вину и публично извинился перед пострадавшим в зале суда.