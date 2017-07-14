Жителя Благовещенска осудили на три года за откушенный нос

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл — РИА Новости. Суд приговорил жителя Благовещенска к трем годам исправительной колонии общего режима за то, что он во время драки откусил противнику кончик носа, сообщает прокуратура Амурской области.

Конфликт между мужчинами возник возле одного из городских кафе 29 октября 2016 года.

"В ходе возникшего конфликта с ранее незнакомым мужчиной, отдыхавшим в данном заведении, на почве личных неприязненных отношений к последнему, нанес ему кулаками обеих рук не менее двух ударов в область лица, после чего сел сверху на лежащего на земле молодого парня, наклонился и со значительной силой укусил его зубами за кончик носа, чем причинил ему, согласно заключению эксперта, травматическую ампутацию кончика носа и левого крыла носа, которая является стойкой и неизгладимой в течении всей последующей жизни", — сообщает прокуратура.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица). Суд при назначении наказания учел, что 28-летний осужденный признал вину и публично извинился перед пострадавшим в зале суда.