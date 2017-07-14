В четырех сибирских регионах объявили штормовое предупреждение на выходные

КРАСНОЯРСК, 14 июл — РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение на ближайшие выходные для Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев: ожидаются ливни, град и сильный ветер, сообщает Сибирский региональный Центр (СРЦ) МЧС России.

По данным спасателей, могут возникнуть чрезвычайные ситуации муниципального уровня.

"В ближайшие двое суток в четырёх регионах Сибири действует штормовое предупреждение. По данным территориальных подразделений гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Тувы, Хакасии, Красноярского и Алтайского краев ожидаются ливневые дожди, грозы и град. Ветер порывистый, скорость ветра может достигать 25 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что из-за сильных порывов ветра может вырасти угроза пожаров и аварий в энергетике. Дожди могут привести к повышению уровня рек и подтоплениям низин.