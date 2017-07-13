В ФСБ не комментируют информацию о задержании гендиректора "Силовых машин"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. В компании "Силовые машины" не комментируют сообщения СМИ о задержании ее гендиректора Романа Филиппова.

Ранее ряд СМИ сообщил, что гендиректор "Силовых машин" Филиппов задержан по подозрению в разглашении гостайны.

"Мы не комментируем (информацию)", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области также отказались прокомментировать эту информацию.

"Силовые машины" — энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования.