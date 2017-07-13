Спецкомиссия начала расследование ЧП на уральской шахте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Спецкомиссия начала расследование ЧП, произошедшего на шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, сообщил в четверг РИА Новости официальный представитель компании "Североуральский бокситовый рудник" (СУБР) по связям с общественностью в УрФО Роман Лукичев.

В 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950, под завалами оказался рабочий. СК и прокуратура заявили о гибели горняка.

"Для расследования всех причин и обстоятельств происшедшего к работе приступила специально созданная комиссия", — сказал Лукичев.

По его словам, шахта "Ново-Кальинская" входит в состав СУБРа (принадлежит "Русалу") в качестве обособленного подразделения, но не как отдельное юрлицо.