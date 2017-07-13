Министр печати Чечни: вина осужденных по делу Немцова не до конца доказана

ГРОЗНЫЙ, 13 июл — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров считает, что дело об убийстве политика Бориса Немцова было слишком политизированным, поэтому вина осужденных не до конца доказана.

"На мой взгляд, дело было чересчур политизированным, ажиотаж торопил следствие, и вина осужденных так полностью и не была доказана", — сказал Умаров РИА Новости.

Он отметил, что исходя из показаний киллера Заура Дадаева, создалось впечатление, что он дал их "под нажимом".

Умаров также заявил, что вина другого осужденного Хамзата Бахаева не была доказана в ходе расследования.

Московский военный суд в четверг назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения. Все пятеро — исполнители преступления. По мнению следствия, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

Заур Дадаев получил 20 лет колонии, также суд лишил его воинского звания лейтенанта и ордена Мужества. Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, суд приговорил к 19 годам заключения, а его брата Шадида — к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзату Бахаеву суд назначил 11 лет лишения свободы.

В СК продолжается расследование выделенного в отдельное производство дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".