Тело погибшего в уральской шахте горняка извлекли из-под завалов

У входа на шахту Ново-Кальинская в Свердловской области. Архивное фото

У входа на шахту Ново-Кальинская в Свердловской области. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Спасатели извлекли тело рабочего, погибшего после обрушения горной породы на шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, спасательная операция закончена, сообщается на сайте главного управления МЧС РФ по области.

В 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950, под завалами оказался рабочий. СК и прокуратура заявили о гибели горняка. Причину обрушения установит специально созданная комиссия.

"Спасательная операция на шахте "Ново-Кальинская" завершена в 22.50 (местное время). Работы по разбору завалов закончены, горноспасатели извлекли пострадавшего рабочего и осуществляют его подъем на поверхность. По информации следственного управления СК РФ по Свердловской области, пострадавший рабочий получил травмы, не совместимые с жизнью", — уточняет управление.

По информации ГУ МЧС, происшествие на работу шахты не повлияло, объект работает в штатном режиме, эвакуация работников не потребовалась.