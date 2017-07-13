"Лаборатория Касперского" считает вирус на портале госуслуг рекламным

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

Сотрудники во время работы в компании Лаборатория Касперского в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вирус, обнаруженный на портале госуслуг, является рекламным и постоянно присутствует на ряде сайтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

"Да, на сайте gosuslugi.ru сейчас есть код, который осуществляет переход по внешней ссылке. В данный момент этот код, по сути, накручивает клики на сайты, так как сам пользователь новую страницу не видит, а его браузер туда заходит", — сказали в компании.

Как отметили в "Лаборатории Касперского", это рекламное вредоносное ПО распространяется с 2015 года. Код присутствует на нескольких десятках сайтов в русскоязычном сегменте интернета.

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Ранее в четверг антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила об обнаружении на портале госуслуг потенциально вредоносного кода, который в любой момент может начать заражать посетителей или красть информацию. Как отметили в компании, вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта.

Директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи РФ Екатерина Осадчая сообщила РИА Новости, что обнаруженный на портале госуслуг вредоносный код незначителен, сейчас он ликвидируется, никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится.