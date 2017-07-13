"Лаборатория Касперского" считает вирус на портале госуслуг рекламным

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Вирус, обнаруженный на портале госуслуг, является рекламным и постоянно присутствует на ряде сайтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Лаборатории Касперского".
"Да, на сайте gosuslugi.ru сейчас есть код, который осуществляет переход по внешней ссылке. В данный момент этот код, по сути, накручивает клики на сайты, так как сам пользователь новую страницу не видит, а его браузер туда заходит", — сказали в компании.
Как отметили в "Лаборатории Касперского", это рекламное вредоносное ПО распространяется с 2015 года. Код присутствует на нескольких десятках сайтов в русскоязычном сегменте интернета.
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Директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи РФ Екатерина Осадчая сообщила РИА Новости, что обнаруженный на портале госуслуг вредоносный код незначителен, сейчас он ликвидируется, никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится.