В Минкомсвязи назвали вредоносный код на портале госуслуг незначительным

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Обнаруженный на портале госуслуг вредоносный код незначителен, сейчас он ликвидируется, сообщила РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

"Потенциальная угроза незначительна и в настоящий момент ликвидируется, и в ближайшее время будет закрыта. Никаких отрицательных последствий для пользователей не предвидится", — сказала она.

Ранее в четверг антивирусная компания "Доктор Веб" сообщила об обнаружении на портале госуслуг потенциально вредоносного кода, который в любой момент может начать заражать посетителей или красть информацию. Как отметили в компании, вредоносный код заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта.