Семье погибшего на Урале шахтера будет оказана помощь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Семье шахтера, погибшего при обрушении в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, будет оказана помощь, сообщил РИА Новости в четверг представитель губернатора региона Александр Иванов.

В 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950. В результате инцидента погиб шахтер.

"Безусловно, семье погибшего власти и предприятие окажут помощь. Семья не останется без внимания", — сказал собеседник агентства.