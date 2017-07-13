СК подтвердил гибель рабочего при обрушении в шахте на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие подтвердило гибель рабочего при обрушении в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области, сообщил РИА Новости в четверг представитель следственного управления СК РФ по региону Александр Шульга.

В 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950, под завалами оказался рабочий. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, он погиб.

"По имеющимся предварительным данным, погиб один рабочий, шахтер. Следственным отделом по городу Североуральска областного СКР организована проверка. На место происшествия выехал следователь районного отдела СКР, полиция, судмедэксперт. В ходе проверки будет проведен осмотр места происшествия, тела погибшего. Будет проводиться судмедэкспертиза. Будут приниматься меры по установлению возможных очевидцев. С участием специалиста будет анализироваться интересующая следствие документация, должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журнал проведения инструктажа", — сказал собеседник агентства.