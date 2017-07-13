В прокуратуре назвали причину гибели рабочего на уральской шахте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Причиной гибели рабочего в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области стал разрыв крепления, сообщила РИА Новости в четверг представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

В 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950. В результате инцидента погиб шахтер.

"Мы подтверждаем гибель проходчика 1972 года рождения. По нашим данным, произошел разрыв крепления. В связи с этим произошло обрушение горной породы, и большой кусок упал на проходчика. Он погиб. Врачи уже констатировали его смерть", — сказала собеседница агентства.