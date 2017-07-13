На Урале, где обрушилась шахта, под завалами находится человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Обрушение горной породы произошло в четверг в шахте Ново-Кальинская в Свердловской области, под завалами находится человек, сообщает в четверг ГУМЧС по Свердловской области.

"В шахте Ново-Кальинская в Североуральском городского округа проводится спасательная операция. В 20.45 местного времени (18.45 мск) поступило сообщение об обрушении горной породы на отметке —950. По предварительной информации, под завалами находится рабочий", — говорится в сообщении.

Семь горноспасателей добрались до аварийного участка, где в настоящее время с помощью специнструментра производится разбор завалов для извлечения пострадавшего. Шахта работает в штатном режиме, эвакуация работников не потребовалась. Причины происшествия установит специально созданная комиссия, уточняет ГУМЧС.

Руководитель пресс-службы ГУМЧС по Свердловской области Наталья Зырянова сообщила РИА Новости, что пока нет информации о том, жив ли пострадавший.