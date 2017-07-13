Мосгорсуд продлил арест главы УСБ СКР Максименко

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг продлил арест главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (известен как Шакро Молодой), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить срок содержания обвиняемого Максименко под стражей на три месяца, до 19 октября", — постановил судья.

В ходе заседания стало известно, что в деле Максименко появились новые эпизоды – ранее сообщалось о трех, теперь же прокурор заявил о семи. Подробности пока не сообщаются.

Согласно материалам суда, оглашенным в ходе заседания, Максименко получил от бизнесменов Бадри Шенгелия и Дмитрия Смычковского взятку в виде 50 тысяч долларов и иномарку.

Как заявлял источник РИА Новости в конце июня, на тот момент в отношении Максименко расследовалось три уголовных дела, в которых фигурируют взятка джипом и крупными суммами наличности. По его словам, следствие оценивает общую сумму взяток в 46 миллионов рублей.

Максименко вместе с его замом Александром Ламоновым и первым заместителем руководителя ГСУСК Москвы Денисом Никандровым были арестованы прошлым летом по обвинению в получении 500 тысяч евро от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой.

Все трое, по словам их адвокатов, отрицают вину.