В Брянской области будут судить мужчину, ударившего водителя "скорой"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Житель Брянской области, напавший на пожилого водителя "скорой помощи", предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Подозреваемый 1 июня в состоянии опьянения находился на улице Краснооктябрьской города Стародуба. Туда же по вызову прибыла бригада скорой помощи, где обнаружила другого мужчину с травмами головы. Во время оказания пострадавшему первой медицинской помощи фигурант уголовного дела стал вести себя агрессивно по отношению к женщине-фельдшеру. Когда 72-летний водитель автомобиля "скорой" сделал дебоширу замечание, тот ударил его рукой по голове.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Стародуба. Он обвиняется в совершении преступления… "насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений"… В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.