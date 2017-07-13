СК проверяет историю о девочке, которую высадили из московской электрички

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Следователи в Москве начали проверку информации о том, что на 85 километре Павелецкого направления железной дороги контролеры якобы высадили из электропоезда малолетнюю девочку за безбилетный проезд, сообщает пресс-служба СК РФ.

Уточняется, что соответствующий сюжет появился на одном из федеральных каналов 13 июля.

"Проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Позже официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль проводимую проверку.