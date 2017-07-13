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Происшествия

В Липецке осудили двух бизнесменов за хищения на сумму 1,6 млрд рублей

16:2213.07.2017
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CC0 / Public Domain / Задержание. Архивное фотоЗадержание. Архивное фото
CC0 / Public Domain /

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Суд в Липецке в четверг приговорил местных бизнесменов Сергея Бурдовского и Игоря Коняхина к 9 и 11,5 годам лишения свободы соответственно за хищения у "Росагролизинга" и Россельхозбанка более 1,6 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь судебного департамента Липецкой области Юлия Муратова.

Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Предпринимателям было предъявлено обвинение в "мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере". "Оба признаны виновными… Они совершили три эпизода в отношении "Росагролизинга" и один эпизод в отношении Россельхозбанка. Сергею Бурдовскому назначено 9 лет в исправительной колонии общего режима, Игорю Коняхину назначено 11 лет 6 месяцев колонии общего режима", — сказала собеседница.

Кроме того, согласно решению суда, Бурдовский и Коняхин вместе должны возместить "Росагролизингу" почти 1,163 миллиарда рублей, а Россельхозбанку – более 760 миллионов рублей.

Суд присяжных. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu
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Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

По версии следствия, Бурдовский и Коняхин по предварительному сговору с Олегом Донских, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его международным розыском, в 2007–2011 годы обманом похитили у "Росагролизинга" свыше 820 миллионов рублей. Кроме того, заключив в сентябре 2010 — июне 2011 годов через подставных лиц пять кредитных договоров с Липецким региональным филиалом Россельхозбанка, похитили еще 820 миллионов рублей.

"Росагролизинг" был создан в 2001 году для технической и технологической модернизации отечественного АПК. Компания принадлежит государству. "Росагролизинг" также является единственной организацией на рынке, которая осуществляет поставку племенных животных аграриям на условиях лизинга. Клиентами "Росагролизинга" являются более 17,5 тысяч российских аграриев.

Россельхозбанк на 100% принадлежит государству и является ключевым кредитором АПК РФ и основным агентом правительства по финансовой поддержке сектора. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, Россельхозбанк на 1 мая 2017 года занимал пятое место в банковской системе РФ.

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