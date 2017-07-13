Суд оставил под арестом обвиняемого во взяточничестве офицера МВД Тимченко

Предприниматели Константин Марченко (слева) и Сергей Зиновенко, обвиняемые в посредничестве в получении взятки сотрудником управления собственной безопасности МВД России Юрием Тимченко, в Смольницком суде Санкт-Петербурга. Архивное фотом суде Санкт-Петербурга

Предприниматели Константин Марченко (слева) и Сергей Зиновенко, обвиняемые в посредничестве в получении взятки сотрудником управления собственной безопасности МВД России Юрием Тимченко, в Смольницком суде Санкт-Петербурга. Архивное фотом суде Санкт-Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление районного суда о продлении срока ареста начальника одного из отделов управления собственной безопасности МВД России Юрия Тимченко, обвиняемого в получении взятки в 50 миллионов рублей, сообщает пресс-служба горсуда.

Начальник 17-го отдела ("Запад") РУСБ ГУСБ МВД России Тимченко 10 декабря 2016 года был арестован по решению Смольнинского районного суда Петербурга. Вместе с Тимченко арестованы двое предполагаемых посредников — коммерсанты Константин Марченков и Сергей Зиновенко. В конце мая горсуд Петербурга отпустил Зиновенко под залог в размере 2 миллионов рублей. Смольнинский районный суд в июне вынес постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Тимченко сроком до 8 сентября 2017 года.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Тимченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ, сроком до 08.09.2017 года", — говорится в сообщении.

По сообщению суда, адвокат просил суд отпустить Тимченко под домашний арест или залог в 3 миллиона рублей.

По версии следствия, Тимченко требовал через посредников у представителя фирмы "Деловые линии" взятку в размере не менее 100 миллионов рублей. По данным СК РФ, на 1,5 миллиарда рублей данной фирмы был наложен арест в связи с неуплатой налогов более чем на миллиард рублей. Следствие полагает, что Тимченко обещал за вознаграждение "способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела".

Следователями установлено, что Тимченко требовал не позднее 8 декабря 2016 года передать ему половину суммы, а вторую часть — после снятия ареста со счетов фирмы. Вечером 8 декабря посредники получили от представителя компании муляж 50 миллионов рублей в одном из подземных паркингов Петербурга. Там же они и были задержаны. Впоследствии прошла операция по задержанию самого Тимченко. В его кабинете среди прочего были обнаружены 350 тысяч рублей наличными.