В Брянске вынесли приговор мужчине, истязавшему падчерицу за плохую учебу

ВОРОНЕЖ, 13 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 3,5 годам колонии жителя Брянской области, который за плохую учебу издевался над дочерью сожительницы, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

Уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Клинцы расследовалось по статье "истязание заведомо несовершеннолетнего". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

"По версии следствия, с сентября по ноябрь 2016 года мужчина жестоко обращался с дочерью своей сожительницы 2004 года рождения… Фигурант уголовного дела заставлял девочку длительное время стоять на коленях на крупе, бил ее пальцем по лбу и таскал за ухо", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, таким образом мужчина наказывал ребенка за несделанное домашнее задание, плохие оценки и неаккуратные тетради.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщает следствие.