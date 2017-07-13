На востоке Москвы загорелся супермаркет "Дикси"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Посетителей и персонал магазина "Дикси", пристроенного к 12-этажному жилому дому, эвакуировали в четверг на востоке Москвы из-за пожара, возгорание удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы."После возгорания в магазине "Дикси" по адресу: улица Плеханова, дом 20 выведены 28 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в 13.30 пожар в магазине размером 15 на 30 метров удалось ликвидировать. Обстоятельства возгорания уточняются.