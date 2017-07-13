Эксперт рассказала, почему Дадаев избежал пожизненного наказания

Хамзат Бахаев, Заур Дадаев и Анзор Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

Хамзат Бахаев, Заур Дадаев и Анзор Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Если бы суд рассматривал Бориса Немцова не как "простого гражданина", а как видного политика, наказание убийцам было бы гораздо суровей, считает замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Пять фигурантов получили от 11 до 20 лет заключения, хотя прокуратура настаивала на сроках от 17 лет до пожизненного.

"То, какие сроки получили Дадаев и остальные, показывает, что, несмотря на широкий общественный резонанс, суд рассматривал Немцова с той позиции, что он обычный гражданин России. Фактически, принизил его статус государственного деятеля", — заявила Меркачева РИА Новости.

По ее словам, исполнители убийства "получили пускай и немаленькие, но вполне соответствующие для обычного заказного убийства сроки".

"Если бы учитывался статус Немцова, тогда бы Дадаев точно получил пожизненное", — считает Меркачева.

При этом она подчеркнула, что данный приговор "вполне справедлив" и не нарушает уголовно-процессуальные нормы.

"Однако при этом приговоре осужденные получают все же определенное послабление. При пожизненном заключении все гораздо строже. Даже первое свидание разрешено через 10 лет. При обычном заключении правила более мягкие — есть возможность УДО, обжалований, передачек", — пояснила правозащитница.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Осужденные пять человек — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений – за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны. Расследование продолжается.