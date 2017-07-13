Эксперт рассказала, почему Дадаев избежал пожизненного наказания

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Если бы суд рассматривал Бориса Немцова не как "простого гражданина", а как видного политика, наказание убийцам было бы гораздо суровей, считает замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
"То, какие сроки получили Дадаев и остальные, показывает, что, несмотря на широкий общественный резонанс, суд рассматривал Немцова с той позиции, что он обычный гражданин России. Фактически, принизил его статус государственного деятеля", — заявила Меркачева РИА Новости.
По ее словам, исполнители убийства "получили пускай и немаленькие, но вполне соответствующие для обычного заказного убийства сроки".
"Если бы учитывался статус Немцова, тогда бы Дадаев точно получил пожизненное", — считает Меркачева.
При этом она подчеркнула, что данный приговор "вполне справедлив" и не нарушает уголовно-процессуальные нормы.
Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Осужденные пять человек — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений – за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны. Расследование продолжается.