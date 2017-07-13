Родные Немцова полны решимости добраться до заказчиков убийства

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. 13 июля 2017

Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде. 13 июля 2017

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Родственники Бориса Немцова считают, что организатор и заказчики его убийства должны получить еще большие сроки, чем непосредственные исполнители.

Пять участников этого преступления сегодня по приговору суда получили от 11 до 20 лет заключения.

"Мы предпримем все усилия, чтобы заказчики и организатор оказались на скамье подсудимых и получили большие сроки наказания", — сказал журналистам адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.

Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений – за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".