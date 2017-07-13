Родные Немцова полны решимости добраться до заказчиков убийства

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Родственники Бориса Немцова считают, что организатор и заказчики его убийства должны получить еще большие сроки, чем непосредственные исполнители.
"Мы предпримем все усилия, чтобы заказчики и организатор оказались на скамье подсудимых и получили большие сроки наказания", — сказал журналистам адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров.
Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений – за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.
В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".