В деле главы УСБ СК Максименко появились новые эпизоды

МОСКВА, 13 июл —РИА Новости. Главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко вменяются семь эпизодов получения взятки, заявил прокурор в четверг на заседании Мосгорсуда.

Ранее было известно только о трех фактах подкупа. В чем заключаются новые эпизоды, пока неясно.

"Сейчас у Максименко семь эпизодов", — сказал прокурор, отвечая на вопрос судьи.

Как заявлял источник РИА Новости в конце июня, на тот момент в отношении Максименко расследовалось три уголовных дела, в которых фигурируют взятка джипом и крупными суммами наличности. По его словам, следствие оценивает общую сумму взяток в 46 миллионов рублей.

Максименко вместе с его замом Александром Ламоновым и первым заместителем руководителя ГСУСК Москвы Денисом Никандровым были арестованы прошлым летом по обвинению в получении 500 тысяч евро от криминального авторитета Захария Калашова, известного как "вор в законе" Шакро Молодой.