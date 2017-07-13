Суд признал законным продление ареста Сущенко, обвиняемого в шпионаже

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в здании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста. Архивное фото

Задержанный в России по обвинению в шпионаже гражданин Украины Роман Сущенко в здании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему ареста. Архивное фото

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным продление ареста гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в России в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал законным продление ареста гражданина Украины Романа Сущенко", — сообщил представитель пресс-службы.

Заседание, на котором рассматривалась жалоба Сущенко на продление ареста до 30 сентября, проходило в закрытом от прессы и слушателей режиме.

ФСБ РФ 3 октября 2016 года сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Украинское национальное агентство "Укринформ" заявило, что Сущенко с 2002 года является их корреспондентом. В "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже, отметив, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. В МИД РФ сообщили, что Сущенко не обращался в министерство для получения журналистской аккредитации. Адвокат арестованного Марк Фейгин заявляет, что его подзащитный не признает свою вину.