В Вологодской области два человека погибли, врезавшись на автомобиле в лося

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Легковой автомобиль на трассе в Вологодской области врезался в лося, в результате погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, ДТП произошло ночью в 2.45 мск на 664-м километре федеральной трассы "Москва-Архангельск".

"Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, совершил наезд на лося. В результате ДТП водитель и пассажирка 1984 года рождения получили смертельные травмы", — рассказал собеседник агентства. По его словам, животное тоже погибло.