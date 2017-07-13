На Ладоге в поисках пропавших подростков обследовано более 413 кв км
12:1113.07.2017
(обновлено: 12:12 13.07.2017)
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Свыше 413 квадратных километров акватории Ладожского озера уже обследовали спасатели МЧС в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, пока безрезультатно, сообщает в четверг МЧС России.
Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум подросткам удалось спастись, судьба трех неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.
"Всего с плавсредств обследовано 185 квадратных километров акватории, водолазными группами 10,46 квадратных километра, с воздуха обследовано 212 квадратных километров, с помощью гидролокатора бокового обзора и телеуправляемого аппарата 6,41 квадратных километра", — говорится в сообщении.
В понедельник в заливе Импилахти на Ладожском озере перевернулась лодка, на которой находились пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Двум юношам удалось спастись, их обнаружили на берегу туристы. На данный момент они находятся в Сортавальской больнице.
Судьба троих подростков неизвестна. К их поискам привлечены более 250 человек и 55 единиц техники.
Ночью уже была обнаружена лодка, в которой находились подростки. Она доставлена на берег.
Спасатели исследовали уже более 9 километров береговой линии, вертолетом проверено 16 квадратных километров, а с помощью катеров обследовано 12 квадратных километров акватории озера.
С родственниками пропавших подростков работают психологи МЧС. Кроме того, группа психологов из Санкт-Петербурга и Карелии круглосуточно находится в больнице, куда доставлены спасенные дети.
После ЧП с подростками Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
На данный момент следователи работают с подростками, которым удалось спастись. Согласно первым показаниям, подростки хотели отметить день рождения девушки и отправились на озеро порыбачить.
После произошедшего уполномоченный по правам ребенка в Карелии Оксана Старшова предложила усилить контроль отдыха детей и подростков. "Они были одни, а это тот возраст, который требует надзора, контроля. Они заявляются как взрослые, а фактически остаются еще детьми", — отметила омбудсмен.
Отмечается также, что в течение суток наземная группировка обследовала 5 километров береговой линии (всего 136 километров), но по-прежнему "судьба трех (человек) остается неизвестной".
В четверг планируется продолжить поисковые работы с привлечением авиации, плавсредств и водолазов со специальным оборудованием. К поиску подростков сейчас привлечены 130 человек, в том числе три водолаза, а также 34 единицы техники, включая воздушное судно и 12 плавсредств.
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Работа спасателей МЧС РФ по поиску пропавших на Ладожском озере подростков