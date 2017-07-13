На Ладоге в поисках пропавших подростков обследовано более 413 кв км

ЧП с перевернувшейся лодкой с подростками на Ладожском озере (34)

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Свыше 413 квадратных километров акватории Ладожского озера уже обследовали спасатели МЧС в Питкярантском районе Карелии, где перевернулась лодка с пятью подростками, пока безрезультатно, сообщает в четверг МЧС России.

Лодка, в которой находились пять подростков 15-17 лет (четыре юноши и девушка), перевернулась в заливе Импилахти на Ладожском озере 19 июня. Двум подросткам удалось спастись, судьба трех неизвестна. ЧП произошло спустя год после трагедии на Сямозере, где утонули 14 детей из летнего лагеря.

"Всего с плавсредств обследовано 185 квадратных километров акватории, водолазными группами 10,46 квадратных километра, с воздуха обследовано 212 квадратных километров, с помощью гидролокатора бокового обзора и телеуправляемого аппарата 6,41 квадратных километра", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в течение суток наземная группировка обследовала 5 километров береговой линии (всего 136 километров), но по-прежнему "судьба трех (человек) остается неизвестной".

В четверг планируется продолжить поисковые работы с привлечением авиации, плавсредств и водолазов со специальным оборудованием. К поиску подростков сейчас привлечены 130 человек, в том числе три водолаза, а также 34 единицы техники, включая воздушное судно и 12 плавсредств.