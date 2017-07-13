На Кубани задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве девочки

КРАСНОДАР, 13 июл — РИА Новости. Правоохранители задержали 26-летнего подозреваемого в изнасиловании и убийстве 15-летней девочки из Новороссийска, следователи разыскивают соучастника преступления, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в понедельник вечером в правоохранительные органы Новороссийска обратилась женщина с заявлением об исчезновении своей 15-летней дочки. По данному факту была организована доследственная проверка, в ходе которой выяснилось, что 10 июля девочка вышла из дома своей бабушки, но домой не вернулась. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".

По данным ведомства, была установлена причастность к совершению преступления 26-летнего молодого человека, в настоящее время он задержан. Отмечается, что в понедельник вечером его знакомый встретился с девочкой в парке, затем задержанный заехал за ними на машине и все трое решили поехать к морю.

"Однако автомобиль направился в сторону виноградников. Со слов задержанного, остановившись в безлюдном месте, молодые люди поочередно изнасиловали несовершеннолетнюю, после чего убили. С целью сокрытия следов совершенного преступления злоумышленники приняли меры к сокрытию тела погибшей", – сообщает СУСК.

Ведомство отмечает, что в настоящее время рассматривается вопрос об аресте 26-летнего молодого человека. Устанавливается местонахождение второго соучастника, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.