В Хабаровске по делу об убийстве девочки арестовали ее мать

ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Суд в Хабаровске принял решение о заключении под стражу матери и ее сожителя, которые обвиняются в убийстве малолетней девочки, сообщает в четверг СУ СК РФ по региону.

Вечером 10 июля во дворе одного из жилых домов Хабаровска было обнаружено тело маленькой девочки с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. По подозрению в совершении преступления задержаны мать ребенка и ее сожитель. В ходе следствия они дали признательные показания и сообщили, что периодически избивали девочку.

"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 26-летней женщины и 38-летнего мужчины, которые обвиняются по статье "убийство", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 10 июля у ребенка поднялась температура, но мать не вызвала "скорую", опасаясь, что медики увидят синяки на теле девочки. Когда больная дочь начала капризничать, ее избили и задушили, после чего вынесли тело на улицу и положили под дерево.

По информации следствия, мать девочки и ее сожитель были безработными, они злоупотребляли спиртным и не занимались воспитанием ребенка. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а мать состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Следователи также завели дело о халатности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В СК полагают, что они допустили преступную небрежность, не защитив права и интересы ребенка.