В Хабаровске по делу об убийстве девочки арестовали ее мать

ХАБАРОВСК, 13 июл — РИА Новости. Суд в Хабаровске принял решение о заключении под стражу матери и ее сожителя, которые обвиняются в убийстве малолетней девочки, сообщает в четверг СУ СК РФ по региону.
"По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 26-летней женщины и 38-летнего мужчины, которые обвиняются по статье "убийство", судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 10 июля у ребенка поднялась температура, но мать не вызвала "скорую", опасаясь, что медики увидят синяки на теле девочки. Когда больная дочь начала капризничать, ее избили и задушили, после чего вынесли тело на улицу и положили под дерево.
Следователи также завели дело о халатности должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В СК полагают, что они допустили преступную небрежность, не защитив права и интересы ребенка.