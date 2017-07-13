Жительница Кузбасса высадила в огороде более 400 кустов опийного мака

КЕМЕРОВО, 13 июл — РИА Новости. Полицейские в кузбасском городе Белово обнаружили по периметру огорода местной жительницы более 400 кустов опийного мака, который она, по ее словам, выращивала для красоты, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о запрещенном цветнике в рамках оперативно-профилактической операции "Мак-2017".

"Полицейские провели проверку, в ходе которой подтвердилась информация том, что 50-летняя местная жительница выращивает на своем приусадебном участке наркотикосодержащие растения. В принадлежащем ей огороде обнаружили опийный мак, произраставший по периметру всего участка. По признанию женщины, ей было известно, что культивирование данных растений запрещено, однако она сознательно выращивала их якобы для красоты", — сказали в ведомстве.

В общей сложности полицейские изъяли у женщины 416 кустов мака. Растения направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУМВД по Кемеровской области.

Как пояснили в полиции, по результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры", санкции которой предусматривают до восьми лет лишения свободы.