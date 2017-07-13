Врачи рассказали о состоянии мужнины, раненного зятем в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл – РИА Новости, Иван Капустин. Состояние раненного сотрудником МВД на трассе в Ростовской области мужчины в данный момент стабилизировалось, в четверг его отправят в больницу Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости главный врач ЦРБ Мясниковского района Левон Исаян.

На трассе Ростов — Таганрог полицейский несколько раз выстрелил в автомобиль, в котором находились два человека: мужчина 1960 года рождения и его дочь 1981 года рождения. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, мужчина был госпитализирован, его прооперировали, он находился до настоящего момента в тяжелом состоянии. Как сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области, возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый был задержан спустя два часа. Установлено, что в машине находились бывшие жена и тесть полицейского.

"Немного стабилизировали его состояние, давление держит. Сегодня будем переводить его в БСМП-2 в Ростове-на-Дону, его транспортировка возможна. В данный момент он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, находится в бессознательном состоянии", — пояснил Исаян.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, в том числе и орудие преступления. Подозреваемый признал вину и пояснил, что на протяжении нескольких месяцев между ним и супругой происходили ссоры на бытовой почве, в результате которых они стали жить раздельно.

Обвиняемого уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственный начальник также был уволен с подобной формулировкой. Еще четверо сотрудников из числа руководящего состава ГУ МВД по региону привлечены к дисциплинарной ответственности.