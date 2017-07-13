Жителя Архангельска будут судить за нападение на врача скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Архангельска, подозреваемого в нападении на врача скорой помощи, сообщает региональное СУСК РФ.

По версии следствия, 1 июля во второй половине дня бригада скорой медицинской помощи прибыла в квартиру на проспекте Дзержинского по вызову женщины, сообщившей о том, что в ходе совместного употребления спиртных напитков собутыльник избил ее сына.

"Подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, мешал бригаде скорой медицинской помощи осматривать пострадавшего, оскорблял медицинских работников и из хулиганских побуждений нанес врачу не менее двух ударов рукой в область живота, причинив физическую боль", — уточняет СУСК,

Как сообщалось ранее, сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия по вызову врачей. Подозреваемый в избиении врача "скорой" и хозяина квартиры, которого прооперировали, был задержан. Дело возбуждено по статье "нанесение побоев".

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

"В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям подозреваемого в части причинения телесных повреждений хозяину квартиры, для оказания медицинской помощи которому прибыла бригада скорой медицинской помощи", — отмечает следствие.