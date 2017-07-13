В Екатеринбурге овчарка покусала ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проводит доследственную проверку по факту инцидента на стадионе, где овчарка искусала ребенка, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

"12 июля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о причинении ребенку 2009 года рождения телесных повреждений в результате укуса собаки. По данному факту следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел днем в среду, когда ребенок находился на стадионе по улице Родонитовой в Екатеринбурге. Внезапно его укусила овчарка, которую выгуливали без намордника. Мама ребенка вызвала скорую помощь. Мальчик был доставлен в больницу.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет СУСК.