Подростка в Череповце будут судить за избиение сверстника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Череповца, избившего подростка, который после этого 10 дней находился в состоянии комы, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

"По версии следствия, вечером 31 марта 16-летний подросток находился в пустующем нежилом помещении в Череповце и в компании приятелей распивал спиртное, когда к ним присоединился 14-летний череповчанин. Из-за незначительного повода произошел конфликт, только что пришедший подросток повел себя агрессивно и ударил приятеля обвиняемого. Тогда последний нанес мальчику множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. Потерпевший был госпитализирован и до 10 апреля находился в коме", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье "причинение тяжкого вреда здоровью". В качестве меры пресечения обвиняемый юноша был передан под присмотр родителей, уточняет СУ СК.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует региональное следственное управление.