В забайкальском лагере педагог ударил воспитанника

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о том, что в лагере "Таежный" в Забайкалье преподаватель ударил школьника, а другой подросток был госпитализирован в результате жестокого избиения сверстниками, сообщил РИА Новости официальный представитель СУ СК РФ по региону Егор Марков.

По его словам, в четверг в СМИ появились данные о том, "что в детском лагере "Таёжный" в Нерчинском районе Забайкальского края преподаватель ударил воспитанника". По данному факту руководитель СУ СК края Юрий Русанов назначил доследственную проверку.

"По информации СМИ, один из преподавателей упомянутого детского лагеря за небольшую провинность ударил воспитанника, учащегося девятого класса. Другой воспитанник был госпитализирован с черепно-мозговой травмой после избиения сверстниками в этом же лагере. Следователи в ближайшее время побывают в лагере, о котором идет речь в публикации, где проверят данные, указанные в СМИ", — сказал Марков.

Он добавил, что будут опрошены воспитанники лагеря, его руководство и персонал. Также будут затребованы и изучены необходимые документы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.