В Челябинске следователя СУ СК арестовали по делу о взятке

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июл – РИА Новости. Суд вынес решение об аресте до 10 сентября старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Челябинской области Александра Козлова, обвиняемого в покушении на получение взятки от лиц, в отношении которых он расследовал уголовное дело, сообщила пресс-служба Центрального райсуда Челябинска.

По данным следствия, у Козлова с апреля по июль 2017 года возник умысел на получение через посредников взятки в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело. Однако довести до конца начатое он не смог, так как был задержан УФСБ по региону.

По сообщению местных СМИ, речь идет о взятке в размере не менее 4 миллионов рублей.

"В среду Центральным районным судом Челябинска вынесено постановление об удовлетворении ходатайства замруководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Челябинской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Козлова. Он арестован до 10 сентября 2017 года", — говорится в сообщении.

Козлов обвиняется в "покушении на получение взятки должностным лицом", уточняется в сообщении.

Обвиняемый и защита просили избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, в виде домашнего ареста или залога, добавляется в сообщении.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в течение трех суток.