Житель Приамурья, избивший фельдшера, пойдет под суд

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл — РИА Новости. Уголовное дело о нанесении побоев фельдшеру "скорой помощи" направлено в суд в Амурской области, сообщает прокуратура региона.

В ночь на 1 июля в городе Белогорск бригада медиков, возвращаясь с вызова на станцию, по дороге увидела ДТП и остановилась оказать первую помощь. Участник ДТП, который был в крови, отказался от помощи, а когда фельдшер связалась с дежурным, вырвал у нее телефон и ударил женщину. Прокуратура уточнила, что мужчина ударил медика по голове.

В отношении 38-летнего жителя Белогорска возбуждено дело по статье 116 УК РФ — побои, совершенные из хулиганских побуждений, в отделе полиции он отказался от медицинского освидетельствования.

"Уголовное дело для рассмотрения по существу 13 июля 2017 года прокуратурой города Благовещенска направлено в городской суд", — сообщает прокуратура, уточняя, что мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на медработников. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. В ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".