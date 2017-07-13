В Иркутской области от гроз возникли два новых природных пожара

ИРКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Два новых лесных пожара возникли от гроз в среду на землях лесного фонда в Иркутской области, ранее обнаруженные возгорания локализованы, сообщает пресс-служба правительства региона.

"12 июля на землях лесного фонда в Иркутской области силами лесопожарных формирований локализовано два лесных пожара, обнаруженных днем ранее в Качугском районе. Их общая площадь 17 гектаров. Также вчера было обнаружено два новых лесных пожара в Качугском районе, возникших от гроз, на общей площади 7 гектаров. В борьбе с пожарами в Качугском районе работают 45 пожарных десантников", — говорится в сообщении.

На землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье" 12 июля ликвидирован один пожар на площади 170 гектаров, еще один очаг локализован на площади 1 тысяча гектаров. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет.

Чрезвычайный V класс пожарной опасности прогнозируется в четверг в Жигаловском и Эхирит-Булагатском районах.