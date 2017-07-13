В Иркутской области от гроз возникли два новых природных пожара

ИРКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Два новых лесных пожара возникли от гроз в среду на землях лесного фонда в Иркутской области, ранее обнаруженные возгорания локализованы, сообщает пресс-служба правительства региона.
На землях ФБГУ "Заповедное Прибайкалье" 12 июля ликвидирован один пожар на площади 170 гектаров, еще один очаг локализован на площади 1 тысяча гектаров. В зоне постоянного космического наблюдения лесных пожаров нет.
Чрезвычайный V класс пожарной опасности прогнозируется в четверг в Жигаловском и Эхирит-Булагатском районах.