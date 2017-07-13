ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл — РИА Новости. В Москве при попытке выехать за пределы России задержана 57-летняя иностранка, которую подозревают в хищении денег и драгоценностей у жителей Камчатки, сообщает краевое управление МВД.

По данным полиции, женщина орудовала на полуострове, представляясь потомственной предсказательницей Марией. Заявления в правоохранительные органы поступили от двух жительниц края, которые утверждают, что стали жертвами подозреваемой.

"Объявление женщины увидели в газетах и на телевидении. Когда они пришли на сеанс, "экстрасенс" потребовала принести драгоценности, необходимые для проведения ритуала и оплаты услуг. Подобным образом злоумышленница похитила у одной потерпевшей имущество стоимостью около одного миллиона трехсот тысяч рублей, у второй — шестьсот тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемая арестована и в скором времени будет отконвоирована на Камчатку. В отношении женщины возбуждены два уголовных дела по статье "мошенничество". В полиции полагают, что жертв "гадалки" могло быть больше и призывают пострадавших обращаться в правоохранительные органы.