В Бурятии площадь пожаров за сутки снизилась на 300 гектаров

КРАСНОЯРСК, 13 июл — РИА Новости. Площадь природных пожаров в Бурятии за сутки снизилась с 2,2 до 1,9 тысячи гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

По информации ведомства, за сутки потушено семь пожаров на 530 гектарах. Ранее сообщалось, что ночью в среду в Бурятии горело 2,2 тысячи гектаров леса.

"По состоянию на 0.00 часов 13 июля в Бурятии проводятся работы по тушению восьми лесных пожаров в Прибайкальском, Хоринском, Кабанском, Тарбагатайском, Джидинском районах. Общая площадь на данный момент составляет около 1,9 тысячи гектаров. Из них четыре очага продолжают действовать на площади около 1,5 тысячи гектаров, и четыре очага локализованы на площади 320 гектаров", — говорится в сообщении.

На тушении работают 420 человек и 125 единиц техники. В Бурятии продолжает действовать режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки.