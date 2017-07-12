В Госдуме попросили считать диагноз Мамаева основанием для освобождения

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение двум министрам с просьбой включить еще одно заболевание в перечень, который может быть использован в качестве основания к освобождению заключенных, сообщает пресс-служба депутата.

Поводом для обращения стал случай инвалида-колясочника Антона Мамаева. Тридцатого июня Тимирязевский суд назначил Мамаеву, у которого из-за болезни полностью атрофированы все мышцы, 4,5 года колонии за организацию разбойного нападения. Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов уже попросил прокуратуру проверить, законно ли возбуждено уголовное дело.

Нилов направил просьбу рассмотреть возможность включения диагноза Мамаева в указанный перечень министру здравоохранения Веронике Скворцовой и министру юстиции Александру Коновалову.

"Прошу вас рассмотреть возможность включения указанного диагноза в перечень заболеваний, который может быть использован в качестве основания для предоставления к освобождению от отбывания наказания осужденных к лишению свободы, утвержденный приказом министерства Минздрава РФ и Минюста РФ от 9 августа 2001 года №311/242", — говорится в обращении депутата, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Помимо этого, депутат просит проинформировать комитет о принятом решении.

Ранее РИА Новости пояснили в суде суровость приговора Мамаеву: Уголовный кодекс РФ не позволяет назначать за разборное нападение в составе группы лиц наказание, не связанное с лишением свободы — решать же вопрос, может ли наказание быть исполнено, должен ФСИН.

В суде подчеркнули, что вина Мамаева в организации разбоя доказана показаниями потерпевших и свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими данными, собранными в ходе расследования.