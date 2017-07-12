Пожар на заводе в Петербурге: обрушилась кровля, но обошлось без жертв

Пожарный вертолет Ми-8 МЧС РФ тушит возгорание на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге

Пожарный вертолет Ми-8 МЧС РФ тушит возгорание на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Пожар, вспыхнувший на территории Петербургского тракторного завода (дочернее предприятие ОАО "Кировский завод"), охватил около тысячи квадратных метров цеха по сборке коробок передач. В настоящее время возгорание ликвидировано, персонал эвакуирован, пострадавших нет.

Быстрое пламя

Возгорание произошло в вентиляционном канале на площади 50 квадратных метров, но буквально в считанное время территория, охваченная огнем, разрослась до тысячи "квадратов".

Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти, на место вылетели вертолеты. В борьбу с огнем включились 25 пожарных расчетов. Густые облака черного дыма напугали прохожих, фотографии быстро появились в соцсетях.

Обрушилась кровля

Во время пожара обрушилась кровля площадью 400 квадратных метров. Никто из работников завода или представителей экстренных служб не пострадал. Сотрудники МЧС успели вынести газовые баллоны, поэтому удалось избежать взрывов бытового газа.

В 13.35 пожар удалось локализовать, в 14.20 ранг сложности понижен до первого номера. С открытым горением пожарные справились спустя полчаса. Для проливки сгоревших конструкций на место происшествия прибыл пожарный спецпоезд.

В 16.30 пожар был полостью ликвидирован. На месте происшествия работали 22 единицы техники и 104 человека личного состава МЧС.

Специалисты с помощью передвижной лаборатории провели экспертизу воздуха, которая не выявила повышенной концентрации опасных веществ.

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Ущерб не значителен

Как сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин, причиной пожара на тракторном производстве, могло стать нарушение правил безопасности при проведении огневых работ, таких как, например, резка конструкций. Все обстоятельства возгорания изучат пожарные дознаватели.

Представители завода сообщили, что от пожара пострадали второстепенные участки, выведенные из основного производства на реконструкцию. На ритмичность работы Петербургского тракторного завода ЧП не повлияет, так как у предприятия есть производственные заделы. После восстановления электролиний производственный процесс продолжится в полном объеме.

"Петербургский тракторный завод" (дочернее предприятие компании "Кировский завод") — единственный в России производитель мощных колесных сельскохозяйственных тракторов. Завод серийно производит восемь модификаций сельскохозяйственных тракторов серии К-744Р с двигателями мощностью от 300 до 428 л.с. и 17 видов дорожно-строительных и специальных машин. Предприятие является основоположником отечественного серийного тракторостроения. Коллектив завода составляет около 2,5 тысячи человек.