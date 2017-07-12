ВС признал законным решение главы Приангарья об отставке мэра Вихоревки

ИРКУТСК, 12 июл – РИА Новости. Верховный суд признал законным решение Иркутского областного суда о правомерности распоряжения губернатора региона Сергея Левченко об отрешении от должности бывшего мэра города Вихоревка Геннадия Пуляева, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Верховный суд оставил в силе решение Иркутского областного суда об отказе в удовлетворении требований Геннадия Пуляева об оспаривании распоряжения губернатора Иркутской области от 25 мая 2017 года № 61-р "Об отрешении от должности главы Вихоревского муниципального образования", говорится в сообщении пресс-службы.

Решение Левченко отстранить от должности главу Вихоревского городского поселения Пуляева было вызвано неспособностью главы города решить коммунальные проблемы, что привело прошлой зимой к срыву отопительного сезона и объявлению в городе чрезвычайного положения.

Геннадий Пуляев попытался оспорить распоряжение главы региона в областном, а затем в Верховном судах. В удовлетворении просьбы ему было отказано.