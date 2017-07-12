Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал прошение о помиловании

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин подал прошение о помиловании, решение по нему не принято, заявила адвокат Ксения Костромина.

В отношении Пичугина в России было возбуждено два уголовных дела: по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому он в 2005 году на основании обвинительного вердикта присяжных получил 20 лет колонии, а по второму в 2007 году был приговорен к пожизненному заключению.

"Пичугин не подавал прошение 28 апреля, которое опубликовано в СМИ, а обратился за помилованием 4 мая и сделал это с целью, чтобы Россия исполнила решение ЕСПЧ по его делу, который счёл, что Пичугин осужден несправедливо. Решение по просьбе о помиловании нам пока неизвестно", — сказала Костромина РИА Новости.

ЕСПЧ в июле 2014 года обязал Россию выплатить компенсацию в 1,9 миллиарда евро бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Но Конституционный суд РФ 19 января освободил российские власти от исполнения этого решения, поскольку оно не соответствует Конституции России.

ЕСПЧ в начале июня этого года обязал Россию выплатить экс-главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки. Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами. Компенсация должна быть выплачена Пичугину в течение трех месяцев.