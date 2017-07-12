Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал прошение о помиловании

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Экс-глава службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин подал прошение о помиловании, решение по нему не принято, заявила адвокат Ксения Костромина.
"Пичугин не подавал прошение 28 апреля, которое опубликовано в СМИ, а обратился за помилованием 4 мая и сделал это с целью, чтобы Россия исполнила решение ЕСПЧ по его делу, который счёл, что Пичугин осужден несправедливо. Решение по просьбе о помиловании нам пока неизвестно", — сказала Костромина РИА Новости.
ЕСПЧ в начале июня этого года обязал Россию выплатить экс-главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки. Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами. Компенсация должна быть выплачена Пичугину в течение трех месяцев.