Мать ребенка, избитого до смерти отцом, рассказала о мотивах преступления

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Мать двухлетнего мальчика, умершего на следующий день, после того как его избил отец, заявила следователям, что ее сын страдал заболеванием костей, а отец с самого рождения пытался лишить его жизни и систематически избивал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщали в Следственном комитете, тело мальчика обнаружили накануне в квартире на западе Москвы.

"Мать мальчика рассказала на допросе, что отец систематически избивал мальчика, потому что с самого рождения обвинял женщину за то, что она родила ему больного сына. На протяжении двух лет он, с ее слов, пытался лишить его жизни", — сказал собеседник агентства.

По словам источника РИА Новости в медицинских кругах столицы, мальчик был болен гиперостозом (патологическое разрастание костной ткани). При осмотре тела эксперты обнаружили множество синяков вдоль позвоночника, на ребрах, щеках и рану на голове.

"Эксперты пришли к выводу, что что смерть мальчика наступила от тупой закрытой травмы живота в виде множественных разрывов связочного аппарата внутренних органов", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.