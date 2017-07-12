Сотрудники ФСБ задержали двух сирийцев при попытке попасть в Норвегию

МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Сотрудники ФСБ из Мурманской области вместе с пограничниками из Карелии задержали двух граждан Сирии, пытающихся нелегально перейти из России в Норвегию, сообщили в среду в пресс-службе регионального УФСБ.

"При попытке пересечения государственной границы из Российской Федерации в Королевство Норвегия были задержаны двое граждан Сирийской Арабской Республики, 1982 года рождения и 1975 года рождения, не имеющих регистрации на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "покушение на незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации". Подробности операции задержания не сообщаются.