В Челябинской области мужчина пытался заказать убийство сожительницы

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июл – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Челябинска, обвиняемого в подготовке заказного убийства своей бывшей сожительницы, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Ранее ГУМВД по области сообщало, что в сентябре 2016 года в подъезде дома по улице Косарева в Челябинске обнаружена женщина с кислотными ожогами лица, которая до приезда машины скорой медицинской помощи скончалась. Выяснилось, что женщина не пострадала и жива, а информацию о якобы нападении на нее и ее гибели полицейские распространили, чтобы задержать организатора преступления.

По данным прокуратуры региона, обвиняемый уговорил двух мужчин совершить убийство бывшей сожительницы на почве ревности. За участие он выплатил подельникам 95 тысяч рублей, а после смерти женщины должен был отдать еще 50 тысяч рублей. По условиям заказчика, исполнители должны были облить сожительницу серной кислотой. О готовящемся преступлении стало известно полиции, и ими было инсценировано убийство.

"Уголовное дело в отношении жителя Челябинска направлено в Металлургический районный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Он обвиняется в организации и руководстве приготовлением к убийству, совершенному с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, по найму, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам", а также за "умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба", уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, в июле 2016 года обвиняемый повредил замки дверей квартир, в которых проживали сожительница и ее мать, вылив клей в замочные скважины. Также он из рогатки обстрелял металлическими шариками и гайками окна квартиры бывшей сожительницы, пробив насквозь 10 оконных стекол и пластиковый стеклопакет, сделав не пригодными для дальнейшего использования.