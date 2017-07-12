Мэра кубанского города лишили прав на год за наезд на подростка

КРАСНОДАР, 12 июл — РИА Новости. Районный суд Апшеронска лишил прав на управление автомобилем на один год главу кубанского города Апшеронска Владимира Бырлова после наезда на 14-летнего школьника, сообщили РИА Новости в прокуратуре Краснодарского края.

Ранее пресс-служба ГУМВД по Кубани сообщила, что в понедельник днем в Апшеронске 60-летний водитель совершил наезд на 14-летнего велосипедиста и, оставив свой номер телефона, покинул место ДТП.

По данным правоохранителей, спустя время виновник аварии сам явился в отдел полиции, где в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре региона, райсуд Апшеронска лишил главу города прав. "Его лишили прав на управление автомобилем на год", — отметил собеседник.