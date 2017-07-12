Суд продлил арест экс-мэра Переславля-Залесского

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил срок содержания экс-мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова в следственном изоляторе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении обвиняемого Кошурникова сроком на три месяца, то есть до 16 октября 2017 года. Рассмотрение назначено на 12 июля", — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что следствие также просит продлить на этот же срок арест проходящим по делу учредителю и гендиректору "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и Евгению Султанову. Данный вопрос суд рассмотрит 13 июля.

Прокуратура считает, что Кошурников необоснованно содержится в СИЗО. По мнению надзорного органа, домашний арест чиновника позволит соблюсти интересы следствия. Однако суды просьбу прокуратуры перевести экс-мэра из СИЗО под домашний арест не поддерживают.

Арест Кошурникова санкционирован судом в рамках дела о хищении 1 миллиарда рублей, который был выделен корпорацией "Роснано" на строительство фармацевтического завода. В рамах дела также были арестованы учредитель и гендиректор "НТ-Фарма" Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов. Кошурникову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

СК РФ сообщал о подозрениях в растрате руководством "НТ-Фарма" 1 миллиарда рублей, выделенного "Роснано" на строительство фармацевтического производства в Ярославской области. При этом "Роснано" заявляет, что с 2014 года выражало обеспокоенность определенной финансовой непрозрачностью деятельности предприятия, о чем проинформировало ранее правоохранительные органы.

Как считает следствие, Кошурников незаконно дал разрешение на строительство указанного завода в природоохранной зоне. Защита обвиняемого настаивает на версии о том, что разрешение было выдано законно, а "если бы он его не выдал, то это было бы поводом привлечь Кошурникова к административной или иной ответственности".